Formazioni ufficiali Verona Pisa | le scelte di Sammarco e Hiljemark Le primissime novità dei due neo-tecnici

Questa sera il Verona e il Pisa scendono in campo per la 24ª giornata di Serie A. Sammarco e Hiljemark hanno deciso le formazioni ufficiali, segnando le prime mosse dei nuovi allenatori. La partita si prospetta intensa, quasi una sfida decisiva per le rispettive stagioni.

Hellas Verona – Pisa: ecco le formazioni ufficialiHellas Verona - Pisa formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sammarco e Hiljemark nella sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26. Verona-Pisa, le formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali per l'anticipo della 24esima giornata di Serie A tra Verona e Pisa: ecco le scelte degli allenatori Pisa-Verona Bowie: Potrebbe avere spazio importante già stasera. Offre sempre pochi punti di riferimento e può far male al Pisa. Angori: Sempre molto propositivo e puntuale nelle sovrapposizioni. Abile crossatore, può incidere anche da piazzato. Verona-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

