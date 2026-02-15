Parma-Verona 2-1 i ducali vincono nel finale Tra Cremonese-Genoa finisce 0-0

Il gol di Pellegrino nel recupero ha deciso la sfida tra Parma e Verona, portando i Ducali alla vittoria per 2-1. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si è svolta in un clima di grande tensione, con i padroni di casa che hanno trovato il colpo finale nel finale di partita. Nel frattempo, Cremonese e Genoa hanno concluso senza reti, regalando poche emozioni al pubblico presente.

Grazie ad un gol di Pellegrino nei minuti di recupero, il Parma piega il Verona 2-1 in una gara valida per la 25a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per i ducali che si portano a 29 punti a +8 sulla zona retrocessione, seconda vittoria di fila in campionato. L’Hellas resta invece inchiodato all’ultimo posto con 15 punti. Al Tardini partenza sprint del Parma, che dopo quattro minuti trova il vantaggio al primo tiro in porta con una giocata deliziosa di Bernabè che, servito da Keita, stoppa di sinistro, la palla si alza leggermente ed il centrocampista spagnolo calcia al volo sempre con il sinistro, alle spalle di Montipò. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parma-Verona 2-1, i ducali vincono nel finale. Tra Cremonese-Genoa finisce 0-0 Diretta gol Serie A LIVE: 0-0 Cremonese-Genoa, Pellegrino fa il 2-1 nel recupero in Parma-Verona Durante la partita tra Cremonese e Genoa, Pellegrino ha segnato il gol decisivo al recupero, portando il Parma alla vittoria contro il Verona con un risultato di 2-1. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese Genoa 0-0, Parma Verona 0-0 La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre senza punti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parma - Hellas Verona in Diretta Streaming | DAZN IT; Parma-Verona: ecco tutte le cifre e le curiosità; Parma-Verona: probabili formazioni e statistiche; Parma-Hellas Verona: convocati e probabili formazioni. Il Parma batte 2-1 il Verona nello scontro salvezza, la decide Pellegrino nel recuperoI voti e il tabellino con i gol e i marcatori di Parma-Verona 2-1, match valevole per la venticinquesima giornata della Serie A ... italpress.com Parma-Verona, Pellegrino segna un clamoroso gol di testa: vittoria fondamentale (2-1) - Crociati, la classifica sorride84' Altro brivido per i Crociati. Dopo il tiro di Ondrejka respinto a pochi passi dalla porta da Bella-Kotchap, Bernabè sfiora la doppietta. Lo spagnolo ci prova da fuori, la deviazione di uno dei ... gazzettadiparma.it Serie A, Parma-Verona 2-1 e Cremonese-Genoa 0-0: gol di Bernabé, Harroui e Pellegrino Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-na facebook Le formazioni ufficiali di @1913parmacalcio- @HellasVeronaFC x.com