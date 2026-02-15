Diretta gol Serie A LIVE | 0-0 Cremonese-Genoa Pellegrino fa il 2-1 nel recupero in Parma-Verona
Durante la partita tra Cremonese e Genoa, Pellegrino ha segnato il gol decisivo al recupero, portando il Parma alla vittoria contro il Verona con un risultato di 2-1. La partita si è svolta nel contesto della 25esima giornata di Serie A, con squadre che si sono affrontate a viso aperto nel tentativo di ottenere punti importanti. La cronaca in tempo reale rivela come le azioni più spettacolari si siano concentrate negli ultimi minuti, con il gol di Pellegrino che ha cambiato il risultato in modo decisivo.
Diretta gol Serie A LIVE: 0-0 Cremonese-Genoa, Bernabè sblocca Parma-Verona
La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, una decisione che ha lasciato i tifosi senza gol dopo 90 minuti di gioco intenso.
Diretta gol Serie A LIVE: 0-0 Cremonese-Genoa, Bernabè e Harroui per l’1-1 in Parma-Verona
La partita tra Cremonese e Genoa termina senza gol, perché le due squadre non trovano la rete in un match molto combattuto.
LIVE Alle 15 Parma-Verona: Cuesta con Valenti, Sammarco ritrova Bella-KotchapSfida salvezza al Tardini: dirige Pairetto. Per i veneti è quasi l'ultima spiaggia, gli emiliani inseguono la prima vittoria casalinga del 2026 ... gazzetta.it
Risultati Serie A, Classifica/ L’Inter vince il derby! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 14 febbraio 2026, delle partite per la 25^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net
