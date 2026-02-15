Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Cremonese Genoa 0-0 Parma Verona 0-0

La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre senza punti. La gara si è giocata sotto un cielo grigio e con un campo umido, rendendo difficile il gioco per i giocatori. Anche l’incontro tra Parma e Verona è terminato senza gol, portando a quattro partite di fila senza vittorie per il Parma. La Juventus monitora attentamente queste sfide, cercando di migliorare la propria posizione in classifica.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.