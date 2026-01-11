Diretta gol Serie A LIVE | Lecce Parma 1-2 decide la sfida Pellegrino!

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla 20ª giornata di Serie A, con risultati, sintesi e cronaca delle partite di oggi. La sfida tra Lecce e Parma si è conclusa con un 1-2, deciso da Pellegrino. Restate aggiornati su tutte le partite, inclusi Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino, con dettagli su moviola e tabellini.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE FIORENTINA MILAN QUI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Lecce Parma 1-2, decide la sfida Pellegrino! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lecce Parma 1-0, inizia la ripresa! Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Lazio Lecce 0-0, inizia la sfida! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Cagliari - Milan in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; Serie C, Ternana-Livorno 2-1: illusione Biondi, al Liberati arriva il primo ko per Venturato. Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (19^ giornata, oggi 11 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica: il girone di andata nel campionato cadetto si conclude oggi con Mantova Palermo e Padova Modena, i due posticipi. ilsussidiario.net

Lecce – Parma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 20° Giornata - Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 20° Giornata Serie A, Domenica 11 Gennaio ore 12:30. stadiosport.it

Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (oggi domenica 11 gennaio 2026) - Risultati Serie D oggi domenica 11 gennaio 2026, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è alla diciannovesima giornata. ilsussidiario.net

SERIE A: in campo alle 12,30 Lecce-Parma DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo alle 20,45 Atalanta-Torino DIRETTA #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/09/serie-a-atalanta-torino-in-campo-sabato-alle-20.45-diretta-probabili-formazioni_8aa8cf9b-dbef-4e13-81e0-01bf4d49f9e1.html - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.