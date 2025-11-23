Verona-Parma 1-2 decide la doppietta di Pellegrino
I gialloblù salgono a quota undici, mentre i veneti restano ultimi VERONA - Importante colpo esterno del Parma in chiave salvezza. I ragazzi di Carlos Cuesta, infatti, espugnano 1-2 il Bentegodi nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A 20252026: decide una doppietta di Mateo Pellegr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, in campo Cremonese-Roma: giallorossi a caccia dei tre punti per volare in vetta Hellas Verona-Parma 1-2: vittoria pesante dei ducali in chiave salvezza L'Inter liquida la Lazio 2-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maraton Vai su Facebook
#HellasVerona- #Parma, le formazioni ufficiali Vai su X
Verona-Parma 1-2, la doppietta di Pellegrino regala il successo agli emiliani - Il Parma conquista la sua prima vittoria in trasferta del campionato battendo per 2- Scrive lapresse.it
Cuesta sì che è una svolta, il Parma torna a vincere 2 mesi dopo: Verona steso 1-2 - Il Parma ritrova la vittoria, che mancava dal 29 settembre (2- Secondo tuttomercatoweb.com
Quando si gioca Verona - Parma? - Parma: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Si legge su sport.virgilio.it