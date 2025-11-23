Verona-Parma 1-2 decide la doppietta di Pellegrino

I gialloblù salgono a quota undici, mentre i veneti restano ultimi VERONA - Importante colpo esterno del Parma in chiave salvezza. I ragazzi di Carlos Cuesta, infatti, espugnano 1-2 il Bentegodi nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A 20252026: decide una doppietta di Mateo Pellegr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

