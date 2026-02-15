Parma Cuesta dopo il successo con il Verona | Pellegrino è un esempio e un’ispirazione per i compagni Ecco perché non è entrato Elphege

Carlos Cuesta ha spiegato che la decisione di non inserire Elphege nel match contro il Verona è nata dal suo piacere nel vedere Pellegrino come esempio e fonte di ispirazione per i compagni. Il difensore colombiano ha sottolineato quanto l’atteggiamento e le prestazioni del giovane giocatore abbiano motivato l’intera squadra durante la partita di ieri. Cuesta ha anche raccontato di aver parlato con Pellegrino prima del fischio d’inizio, lodando il suo impegno e il modo in cui si impegna ogni giorno in allenamento.

