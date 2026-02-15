Parma al 93? | Pellegrino abbatte un Verona eroico ma folle

Luca Pellegrino ha segnato il gol decisivo che ha fatto cadere il Verona in una sconfitta dolorosa a Parma, interrompendo una serie di pareggi e regalando ai padroni di casa una vittoria fondamentale. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando il calciatore ha sfruttato un errore della difesa avversaria per mettere a segno il gol che ha deciso il match. Parma riaccende così il suo pubblico, mentre il Verona si ritrova a fare i conti con una sconfitta amara dopo aver giocato un secondo tempo di grande cuore.

L’incantesimo del Tardini si spezza nel modo più drammatico e catartico possibile, restituendo al Parma una vittoria interna che mancava come l’ossigeno e sprofondando l’ Hellas Verona in un abisso di rimpianti. In una sfida salvezza vissuta sul filo del rasoio, è la zuccata imperiosa di Mateo Pellegrino al 93? a riscrivere un copione che pareva ormai destinato al pareggio. Per gli uomini di Carlos Cuesta, il successo vale un’ipoteca pesantissima sulla permanenza in categoria, con un margine di otto lunghezze sulla zona calda; per la compagine scaligera, la sconfitta matura al termine di una prova d’orgoglio commovente, vanificata però da un’ingenuità collettiva nei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Parma al 93?: Pellegrino abbatte un Verona eroico ma folle Atletico-Inter 2-1, Gimenez abbatte i nerazzurri al ‘93 Doppietta di Pellegrino e follia di Giovane: al Parma lo scontro salvezza con il Verona Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UFFICIALE | Pellegrino rinnova col Parma: firma fino al 2030; IL PAGELLONE DI PARMA-VERONA: Bella Kotchap e Akpa su tutti. Serdar e Sarr non pervenuti; Bologna-Parma 0-1: risultato finale e highlights; Da Verona al Verona: la svolta del Parma in 13 gare. Parma-Verona 2-1, la risolve il gol di Pellegrino al 93'Con un gol di testa di Pellegrino nel recupero il Parma risolve una partita complicatissima, contro il Verona che resiste in 10 per più di 80'. Il Parma, avanti dopo appena 3’ con un gran tiro da fuor ... sport.sky.it Pellegrino piega il muro del Verona al 93' Il Parma vince ancora - I AM CALCIO ITALIAPer la prima volta dal ritorno in A il Parma vince per due gare di fila e la spunta sul Verona al 93'. Decide un colpo di testa di Pellegrino a ... iamcalcio.it Il guizzo di Pellegrino rilancia il Parma e affonda il Verona: è 2-1 al Tardini. Pari a reti bianche tra Cremonese e Genoa x.com Parma: difesa da reinventare contro il Verona. Il club blinda Pellegrino, rinnovo fino al 2030 #ANSA facebook