Doppietta di Pellegrino e follia di Giovane | al Parma lo scontro salvezza con il Verona

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi si è aperta la domenica della dodicesima giornata di Serie A, con il lunch match delle ore 12.30 tra Verona e Parma. In quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza sono i ducali a spuntarla grazie alla doppietta di Pellegrino, che permette a Cuesta di trionfare 2-1 su Zanetti. Scaligeri che restano ancora a secco di successi in questo campionato, scivolando all’ultimo posto insieme alla Fiorentina. Verona-Parma, il racconto del match. La gara inizia con il Verona che prova a premere sull’acceleratore, trovando anche la via delle rete con Orban, la cui gioia viene però annullata dal fuorigioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

