Madrid, 26 novembre 2025 - La Spagna si conferma una maledizione per l'Inter, ultima vittoria nel 2005 a Valencia, e anche al Metropolitano è arrivata una dolorosissima doccia fredda. I nerazzurri sono stati sconfitti dall'Atletico per due a uno grazie a un gol in pieno recupero di Gimenez, che ha trafitto Sommer con il più classico degli stacchi aerei. L'Inter aveva comunque tenuto bene il campo, trovando una grande reazione al vantaggio nel primo tempo di Alvarez e fino al pari a inizio ripresa di Zielinski, giocando una partita di intensità e qualità, ma ancora una volta è stata fatale una distrazione, come spesso è accaduto ai nerazzurri in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletico-Inter 2-1, Gimenez abbatte i nerazzurri al ‘93