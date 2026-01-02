Il collo non mente mai ecco perché serve una crema anche lì sotto

Il collo, spesso trascurato, richiede attenzione quanto il viso. Una buona crema specifica può contribuire a mantenere la pelle elastica e idratata, prevenendo invecchiamento e fastidi. Scoprire i prodotti giusti permette di prendersi cura di questa area spesso sottovalutata, garantendo un aspetto curato e naturale nel tempo.

Il collo è quella zona del corpo che noi uomini ignoriamo con una costanza ammirevole. Ci occupiamo del viso, del corpo, persino delle mani, ma lì sotto il mento cala il silenzio assoluto. Poi un giorno lo specchio diventa improvvisamente sincero e ci restituisce doppio mento, pelle meno compatta e pieghe che non ricordavamo di avere. Certo, oggi la chirurgia fa miracoli e il lifting del collo non è più fantascienza, ma l'idea di aspettare il disastro e spendere migliaia di euro con tempi di recupero lunghi non entusiasma nessuno.

