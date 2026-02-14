Smontano i pezzi di una bici a un coetaneo | Se li rivuoi ci devi pagare L' altro rifiuta e loro li gettano in un cassonetto

A Senigallia, tre ragazzi hanno smontato i pezzi di una bicicletta di un loro coetaneo e hanno chiesto dei soldi per ridarglieli. Quando l’adolescente ha rifiutato di pagare, hanno buttato i pezzi in un cassonetto vicino alla scuola. La scena è avvenuta davanti ad altri studenti che hanno assistito alla scena.

SENIGALLIA - Smontano e sottraggono i pezzi della bicicletta di un coetaneo, poi chiedono denaro per restituirli. È quanto accaduto nelle scorse ore a Senigallia, in piazza Garibaldi, dove da alcune settimane la Polizia di Stato stava controllando un gruppo di giovanissimi protagonisti di comportamenti vessatori. I due ragazzi sono stati sorpresi mentre rubavano alcune parti della bici di un coetaneo, pretendendo una somma di denaro per la restituzione. Al rifiuto della vittima i pezzi sono stati gettati in un cassonetto dei rifiuti. Per questo il Questore Capocasa ha emesso nei loro confronti un ammonimento, invitandoli a tenere una condotta conforme alla legge e a non reiterare analoghe condotte.🔗 Leggi su Anconatoday.it

