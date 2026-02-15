Parla Rocchi dopo Inter-Juve | il rosso sbagliato il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni | Cercano di fregarci in tutti i modi
Gianluca Rocchi ha criticato la direzione di gara dell’arbitro La Penna durante Inter-Juve, spiegando che un errore sulla seconda ammonizione a Kalulu ha influenzato il risultato. Rocchi ha segnalato che il Var non è intervenuto quando sarebbe stato necessario, e ha commentato anche lo sfogo di Bastoni, definendolo una sceneggiata. Durante la partita, alcuni tifosi hanno protestato contro le decisioni arbitrali, ritenendo che ci siano stati tentativi di ingannare la squadra.
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non ha avuto esitazioni nel riconoscere lo sbaglio dell’arbitro La Penna sulla seconda ammonizione a Kalulu, sul finale del primo tempo di Inter-Juve. Come riportato dall’ANSA, Rocchi ha dichiarato: «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla». L’arbitro romano, ha aggiunto il designatore, «è mortificato e gli siamo vicini». Rocchi sulla simulazione di Bastoni: «Cercano in tutti i modi di fregarci». Nel riconoscere l’errore, Rocchi ha però voluto chiamare in causa anche l’atteggiamento dell’interista Bastoni, che è volato dopo un lieve contatto con Kalulu e non contento ha pure esultato dopo la decisione arbitrale: «Devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: ieri c’è stata una simulazione chiara.🔗 Leggi su Open.online
Inter-Juve, il rosso a Kalulu. Rocchi: "L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti cercano di fregarci..."
L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.
Rosso a Kalulu, Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma simulazione evidente. Cercano di fregarci”
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha accusato l’arbitro La Penna di aver commesso un errore nel mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: parla rocchi
Argomenti discussi: Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di Kalulu; Chiellini e Comolli furiosi per l'espulsione di Kalulu: Dov’era Rocchi? Ora bisogna cambiare; Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: Una vera ingiustizia, arbitri inadeguati; Comolli e Chiellini: Inter-Juve vergogna davanti a tutto il mondo, è il punto di non ritorno.
Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di KaluluInter-Juventus: Spalletti non parla a fine partita, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi mentre Chivu assolve Bastoni e dà la colpa a Kalulu per l'espulsione ... sport.virgilio.it
Alfredo Pedullà ci è andato giù pesante nei confronti di Rocchi, invitato alle dimissioni dopo quanto accaduto ieri sera in Inter JuveAlfredo Pedullà ci è andato giù pesante nei confronti di Rocchi, invitato alle dimissioni dopo quanto accaduto ieri sera in Inter Juve L’episodio dell’inesistente espulsione di Pierre Kalulu ieri sera ... juventusnews24.com
#Collovati durissimo a RaiSport: “ #Rocchi dia le dimissioni! Tutte le domeniche siamo a parlare di errori arbitrali clamorosi: non si può più andare avanti così. #Bastoni ha provato a ingannare e ha sbagliato, esultando al cartellino rosso di #Kalulu. Adesso de x.com
Chiellini scatenato contro Rocchi: “Non si può continuare così. Poi gli arbitri magari non si allenano, non sono professionisti, quello che volete ma il derby d'Italia non può essere deciso così. Non si può parlare di calcio stasera. Riferimento a Rocchi Palese. facebook