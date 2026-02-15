Parla Rocchi dopo Inter-Juve | il rosso sbagliato il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni | Cercano di fregarci in tutti i modi

Gianluca Rocchi ha criticato la direzione di gara dell’arbitro La Penna durante Inter-Juve, spiegando che un errore sulla seconda ammonizione a Kalulu ha influenzato il risultato. Rocchi ha segnalato che il Var non è intervenuto quando sarebbe stato necessario, e ha commentato anche lo sfogo di Bastoni, definendolo una sceneggiata. Durante la partita, alcuni tifosi hanno protestato contro le decisioni arbitrali, ritenendo che ci siano stati tentativi di ingannare la squadra.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non ha avuto esitazioni nel riconoscere lo sbaglio dell’arbitro La Penna sulla seconda ammonizione a Kalulu, sul finale del primo tempo di Inter-Juve. Come riportato dall’ANSA, Rocchi ha dichiarato: «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla». L’arbitro romano, ha aggiunto il designatore, «è mortificato e gli siamo vicini». Rocchi sulla simulazione di Bastoni: «Cercano in tutti i modi di fregarci». Nel riconoscere l’errore, Rocchi ha però voluto chiamare in causa anche l’atteggiamento dell’interista Bastoni, che è volato dopo un lieve contatto con Kalulu e non contento ha pure esultato dopo la decisione arbitrale: «Devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: ieri c’è stata una simulazione chiara.🔗 Leggi su Open.online

