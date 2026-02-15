Parcheggi a Levane Problemi e soluzioni
Giacomo Brandi, assessore ai lavori pubblici di Montevarchi, ha annunciato che il Comune sta valutando nuove soluzioni per i parcheggi di via del Castello a Levane, dopo aver riscontrato un aumento dei traffici e delle difficoltà di sosta.
La questione dei parcheggi in via del Castello a Levane torna al centro dell’attenzione: l’assessore ai lavori pubblici del comune di Montevarchi Giacomo Brandi è intervenuto per chiarire la posizione dell’esecutivo e fare chiarezza sui costi e sulle valutazioni tecniche che hanno guidato le scelte effettuate. Ha ricordato che nel consiglio comunale di un anno fa, a seguito di una interrogazione della consigliera Masini, era già stata fornita una risposta completa. "Avevo spiegato che sotto via del Castello passa una condotta interrata che convoglia le acque meteoriche tramite il cosiddetto "borratino del Secco". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Centinaia di persone hanno firmato una petizione per chiedere più parcheggi a Levane, frazione di Valdarno.
