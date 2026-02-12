Via del Castello a Levane | l’Assessore Brandi chiarisce la questione dei parcheggi

Questa mattina l’Assessore Brandi ha spiegato come intende risolvere il problema dei parcheggi in Via del Castello, a Levane. Dopo settimane di polemiche, l’amministrazione comunale ha annunciato alcune modifiche che dovrebbero alleggerire la situazione. Brandi ha assicurato che saranno installate nuovi spazi di sosta e che si lavorerà per rendere più efficiente la gestione del traffico nella zona. Laingua tra residenti e commercianti si fa più accesa, mentre si aspettano i primi risultati delle novità in arrivo.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – . L'Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Brandi interviene in merito alla petizione per il ripristino dei parcheggi. "Nel Consiglio comunale di marzo 2025 – spiega l'Assessore Brandi – la consigliera Masini aveva già presentato un'interrogazione alla quale avevo risposto in modo esaustivo, punto per punto, in particolare riguardo alla valutazione di ripristino dell'area parcheggi in via del Castello. Era stato chiarito, infatti, che in via del Castello è presente una condotta interrata nella quale confluisce il borratino del Secco, un corso d'acqua con la funzione di convogliare le acque meteoriche dell'area circostante.

