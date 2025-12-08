Papa Leone XIV | Si aprano le porte alla riconciliazione e alla non violenza
(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 "Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione" così Papa Leone XIV alla benedizione della Statua dell'Immacolata a piazza di Spagna. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Papa Leone dopo il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine in piazza Mignanelli, ha percorso a bordo della Papamobile scoperta via dei due Macelli salutando le migliaia dj persone accorse. [#IlMessaggero] #papaleone #roma - facebook.com Vai su Facebook
Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV @Pontifex_it Per le vittime del Sud e Sud-est asiatico clicktopray.org/pope Vai su X
Papa Leone XIV: "Si aprano le porte alla riconciliazione e alla non violenza" - "Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione" così Papa Leone XIV alla bened ... Da ilgiornale.it