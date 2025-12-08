Papa Leone XIV | Si aprano le porte alla riconciliazione e alla non violenza

Iltempo.it | 8 dic 2025

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 "Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione" così Papa Leone XIV alla benedizione della Statua dell'Immacolata a piazza di Spagna. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

