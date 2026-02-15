Papa | Capodanno lunare sia occasione per costruire pace

Il Papa ha invitato a usare il Capodanno lunare come un’opportunità per promuovere la pace, dopo aver ricordato che questa festa coinvolge miliardi di persone in Asia e oltre. La sua richiesta arriva mentre molte comunità asiatiche si preparano a festeggiare con tradizioni che durano giorni, come le danze del drago e i fuochi d’artificio.

“Ricorre nei prossimi giorni il capodanno lunare celebrato da miliardi di persone in Asia Orientale e in altre parti del mondo. Questa gioiosa festa incoraggi a vivere con più intensità le relazioni familiari e l’amicizia. Porti serenità nelle case e nella società. Sia occasione per guardare insieme al futuro costruendo pace e prosperità per tutti i popoli”. Così Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha quindi espresso i propri auguri e il proprio affetto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In occasione della solennità di Maria Madre di Dio, il 1° gennaio 2026, Papa Leone XIV ha celebrato l’Angelus evidenziando l’importanza di disarmare i cuori come passo fondamentale per costruire la pace.

