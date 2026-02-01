Papa | tregua Olimpica sia vera per pace

Papa Francesco chiede che la tregua olimpica sia reale e concreta. Durante la sua visita, il Papa ha detto che i Giochi di Milano e Cortina, insieme alle Olimpiadi paralimpiche, sono più di una semplice manifestazione sportiva. Sono un messaggio di fratellanza e di speranza per un mondo in pace. Francesco ha sottolineato che questa tregua deve essere vera, affinché lo spirito olimpico possa portare avanti il messaggio di unità tra i popoli.

12.45 "Giochi olimpici di Milano-Cortina e quelli paralimpici sono grandi manifestazioni sportive che costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza di un mondo in pace: è questo anche il senso della tregua olimpica". Così il Papa all'Angelus, sperando che "si compiano gesti concreti di distensione e dialogo". Nella Giornata delle vittime civili delle guerre, Leone XIV ha detto che bisogna "mettere fine a questa intollerabile ingiustizia". Poi,"grande preoccupazione per le tensioni Usa-Cuba".

