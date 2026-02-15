Papa all' Angelus | La parola uccide

Papa Francesco ha detto che le parole possono essere più dannose delle armi. Durante la sua messa domenicale, ha spiegato che anche se non si commette un omicidio fisico, si può uccidere con insulti o mancanza di rispetto. Il Papa ha sottolineato che le parole crudeli feriscono profondamente e distruggono la dignità delle persone.

12.55 "Non basta non uccidere fisicamente una persona, se poi la uccido con le parole o non rispetto la sua dignità". Così il Papa all'Angelus in piazza San Pietro. Leone XIV ha ricordato:"Gesù ci insegna che la vera giustizia è l'amore". Poi: "Non basta essere formalmente fedele al coniuge e non commettere adulterio, se nella relazione manca tenerezza, ascolto, rispetto, prendersi cura dell'altro e camminare in un progetto comune". "Ricorre nei prossimi giorni il Capodanno lunare. Vanno costruite pace e prosperità per tutti i popoli",ha detto.