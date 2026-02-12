De Chiesa critica le parole di chi vede nella vittoria di Brignone un’impresa “mitologica”. Secondo il giornalista, la sciatrice aveva solo preso un antidolorifico due giorni fa, dopo aver lamentato dolore alla gamba. La sua medaglia d’oro, quindi, sarebbe frutto di fatica e non di miracoli.

Paolo De Chiesa commenta la straordinaria impresa sportiva di Federica Brignone, che conquista la medaglia d’oro nel superG femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a poco più di dieci mesi dal terribile infortunio che ne aveva messo in serio dubbio la partecipazione. A Cortina d’Ampezzo, invece, l’ azzurra scrive una pagina indelebile degli sport invernali azzurri. Le emozioni vissute durante la gara di Brignone: “ Siamo oltre la storia, siamo già nella mitologia. Io posso dire solo che mentre scendeva ho fatto il tifo perché arrivasse giù e non succedesse niente, poi intanto vedevo che stava facendo bene, però tutto questo aspetto era in secondo piano, per me era importante che arrivasse giù, soprattutto verso destra, su quella gamba sinistra martoriata, ogni curva che superava per me era una liberazione, quindi l’ho seguita così “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo De Chiesa: “Brignone? Questa è mitologia. 2 giorni fa aveva male alla gamba, ha preso un antidolorifico”

Federica Brignone ha lasciato il palco senza medaglie, anche se aveva mostrato di essere in forma.

Alberto Tomba aveva chiesto alle sciatrice italiane di non scendere in pista a Crans Montana pochi giorni prima dei Giochi.

