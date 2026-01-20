Federica Brignone si distingue a Kronplatz, sfiorando la top5 nella discesa gigante, mentre Julia Scheib conquista la quarta vittoria stagionale. Buona prestazione anche per Della Mea. L'evento ha attirato l’attenzione degli appassionati, sottolineando la competitività e il talento delle atlete italiane e internazionali in questa tappa di Coppa del Mondo.

Julia Scheib cala il poker in stagione, ma a Kronplatz gli occhi si stropicciano per quello che ha fatto Federica Brignone. Al ritorno in gara, nove mesi dopo l’infortunio che sembrava aver messo fine ai sogni olimpici, la valdostana è tornata e lo ha fatto con un meraviglioso sesto posto, ad un passo da una Top-5. Qualcosa di esaltante e che fa davvero ben sperare proprio in chiave Milano Cortina 2026, pensando che mancano ancora delle settimane e Federica può solo che migliorare la propria condizione fisica. Dunque vince ancora Scheib in una stagione finora eccezionale per l’austriaca, che consolida ulteriormente il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone emoziona e sfiora la top5 in gigante a Kronplatz! Bene Della Mea, vince Scheib

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10Segui la diretta del Gigante di Kronplatz 2026 e resta aggiornato sui risultati e le ultime notizie dello sci alpino italiano.

Gigante di Kronplatz, vince ancora Scheib: splendida Brignone al rientroFederica Brignone fa il suo primo rientro dopo un infortunio di 10 mesi, dimostrando ancora una volta il suo talento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E’ veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova; Federica Brignone, che emozione! In lacrime dopo il ritorno in pista: Arrivata qui con poche certezze, mi sono emozionata...; Milano-Cortina, -18 giorni. Brignone: Niente obiettivi precisi, domani sarà un’emozione nuova; Sci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in diretta.

Federica Brignone emoziona e sfiora la top5 in gigante a Kronplatz! Bene Della Mea, vince Scheib - Julia Scheib cala il poker in stagione, ma a Kronplatz gli occhi si stropicciano per quello che ha fatto Federica Brignone. Al ritorno in gara, nove mesi ... oasport.it

Federica Brignone è tornata! Sono felice, mi manca un po’ di fiducia, in alcune curve frenavo - 292 giorni dopo il terribile infortunio rimediato in Val di Fassa durante i Campionati Italiani, Federica Brignone è tornata in gara oggi in Coppa del ... oasport.it

Essere qui in gara è già un grande successo. " Federica Brignone torna finalmente in pista oggi a Plan de Corones dopo 292 giorni dall’infortunio che l’ha fermata lo scorso aprile in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana, che si è aggiudicata la Coppa del Mo facebook

PRIMA MANCHE IN ARCHIVIO Sara Hector domina la prima manche dello slalom gigante di Kronplatz (1:13.54) e va al comando Federica Brignone al rientro fa registrare il 7° tempo mentre Sofia Goggia cade ed è out #WinterSport #SciAlpino x.com