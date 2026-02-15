Panormus campione di Serie B | il basket in carrozzina vola con una vittoria netta contro Lupiae Salento

Il Panormus ha battuto il Lupiae Salento, vincendo con un punteggio netto e portando a casa il titolo di campione di Serie B. La squadra ha mostrato una grande determinazione, segnando numerosi canestri nel secondo tempo. Un tifoso presente allo stadio ha raccontato di aver visto un’energia contagiosa tra i giocatori durante tutta la partita.

Panormus trionfa nel campionato di Serie B: una vittoria che proietta il basket in carrozzina verso nuovi orizzonti. I Ragazzi di Panormus hanno conquistato una convincente vittoria contro il Lupiae Team Salento, imponendosi per 68-44 nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. Il match, disputato a Palermo il 14 febbraio, consolida la posizione della squadra in classifica e testimonia la crescente forza di un movimento sportivo in continua evoluzione. Un match speciale nel giorno di San Valentino. La vittoria è arrivata in una data simbolica, San Valentino, aggiungendo un significato particolare al trionfo dei palermitani.🔗 Leggi su Ameve.eu Basket in carrozzina, San Valentino da urlo: i ragazzi di Panormus travolgono Lupiae 68-44 Il match di Serie B di basket in carrozzina tra Panormus e Lupiae si è concluso con una vittoria schiacciante dei padroni di casa, che hanno conquistato il pubblico con un punteggio di 68-44. Serie B basket in carrozzina, i Ragazzi di Panormus corsari a Lecce: vittoria pesante a Lecce I Ragazzi di Panormus hanno inaugurato il 2026 con una vittoria importante in Serie B basket in carrozzina, sconfiggendo il Lupiae Team Salento a Lecce con il punteggio di 51-44. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Giorno 8 | Sprint 10 km maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie D, 23a giornata girone I: orari partite e arbitri; Serie B Calcio a 5 - Girone H. Goleade e pareggi spettacolari:. Dopo il brillante successo di sabato scorso, torna in campo la ASD Lupiae Team Salento con la doppia trasferta in terra siciliana. Seguiteci suo nostri canali social il giorno di San Valentino contro i Ragazzi di Panormus e domenica contro il Cus Catania. Telec facebook