Serie B basket in carrozzina i Ragazzi di Panormus corsari a Lecce | vittoria pesante a Lecce

I Ragazzi di Panormus hanno inaugurato il 2026 con una vittoria importante in Serie B basket in carrozzina, sconfiggendo il Lupiae Team Salento a Lecce con il punteggio di 51-44. La gara, valida per il campionato nazionale, ha dimostrato determinazione e crescita della squadra, consolidando la loro posizione in classifica e dando un segnale positivo per le prossime sfide.

Inizia nel migliore dei modi il 2026 per I Ragazzi di Panormus, che espugnano il campo del Lupiae Team Salento imponendosi per 51-44 nella sfida valida per il campionato nazionale di Serie B. Un successo di grande valore, maturato al termine di una trasferta lunga e impegnativa: oltre 750.

