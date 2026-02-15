Panathinaikos in crisi Ataman riunisce lo staff | le ragioni dietro l' incontro

Il Panathinaikos ha convocato lo staff tecnico a causa delle serie di sconfitte che stanno mettendo in discussione la posizione della squadra in campionato. Coach Ataman ha deciso di riunire il team per analizzare le ultime prestazioni e trovare soluzioni concrete. La riunione si è svolta nel pomeriggio, con l’obiettivo di rimettere in carreggiata la formazione.

Panathinaikos sta affrontando una fase di difficoltà evidenti che incide sulla percezione del club e sulle prospettive stagionali. La squadra di Atene ha registrato un ko pesante e, in parallelo, sono emerse indicazioni di necessità di ricalibrare approcci e dinamiche di gruppo per tornare a esprimersi con maggiore solidità. Il confronto casalingo contro Kolossos ha segnato una marchiana difficoltà difensiva, con la squadra che ha incassato i 100 punti sul proprio parquet per la prima volta nella storia recente. L’esito ha acceso una riflessione immediata sugli equilibri di squadra e sui margini di miglioramento, soprattutto in termini di intensità e coesione difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

