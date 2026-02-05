Esordio deludente per Immobile al Paris FC | le ragioni dietro le critiche

Ciro Immobile non ha iniziato nel modo migliore con il Paris FC. L’attaccante italiano, arrivato con grandi aspettative, ha faticato a trovare il ritmo giusto e le sue prestazioni sono state sotto le attese. Dopo un esordio che lasciava sperare, le ultime partite hanno suscitato critiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua esperienza in Francia sembra ancora in salita, con molti che si chiedono se riuscirà a invertire la rotta.

Lo scenario parigino di Ciro Immobile si è aperto tra> entusiasmo e una realtà sportiva che, sul finale, ha lasciato l'amaro in bocca. L'attaccante italiano è entrato in campo al Lorient, nell'incontro di Coppa di Francia valido per gli ottavi, senza riuscire a ribaltare un esito già definito. Il pubblico dello Stade du Moustoir ha accolto l'ex capitano della Lazio con calore, chiudendo però una pagina della stagione che ha visto la sua squadra confrontarsi con una storia recente di crescita e di aspettative nuove. Immobili è subentrato al 73' tra gli applausi scroscianti dello Stadio. Nei minuti immediatamente successivi ha sfiorato subito il pareggio con una prima palla toccata, un lampo che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della sfida a circa un quarto d'ora dal fischio finale.

