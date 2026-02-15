Pamela Camassa si sbottona per la prima volta | presenta in tv il suo nuovo fidanzato Stefano dopo l’addio a Bisciglia

Pamela Camassa ha scelto di parlare pubblicamente del suo nuovo amore, presentando in tv Stefano Russo, il suo fidanzato. La showgirl ha deciso di condividere questa novità dopo aver concluso la relazione con Filippo Bisciglia. Durante l’intervista, ha mostrato una fotografia di loro due insieme, confermando la sua felicità.

Pamela Camassa parla in televisione del nuovo compagno Stefano Russo dopo la fine della storia con Filippo Bisciglia. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Dopo mesi di discrezione e poche parole, Pamela Camassa ha scelto di raccontarsi apertamente. Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, la showgirl toscana è apparsa sorridente, serena e pronta a parlare della sua nuova vita sentimentale. Dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia, durata 17 anni e annunciata ufficialmente nel settembre 2025, Camassa ha ritrovato l'amore.

Pamela Camassa si apre di nuovo, questa volta parlando del suo nuovo fidanzato.

