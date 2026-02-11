Pamela Camassa si apre di nuovo, questa volta parlando del suo nuovo fidanzato. Dopo 17 anni di storia con Filippo Bisciglia, la showgirl ha deciso di andare avanti. Con un sorriso diverso, Pamela racconta di aver voltato pagina e di essere pronta a nuove avventure sentimentali.

Pamela Camassa torna a raccontarsi e lo fa con un sorriso diverso. Dopo la lunga storia con Filippo Bisciglia, durata 17 anni e diventata una delle relazioni più seguite dello spettacolo, la showgirl ha voltato pagina. Oggi vive un nuovo amore con l’imprenditore Stefano Russo e, ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha confermato di attraversare un periodo di grande serenità. Tra parole sul destino, momenti di complicità quotidiana e una confessione legata alla musica, Pamela ha mostrato un lato leggero e genuino. Marina Berlusconi commenta per la prima volta Fabrizio Corona Una storia lunga 17 anni: l’addio di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Pamela Camassa parla del suo nuovo fidanzato dopo Filippo Bisciglia

