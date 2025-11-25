Pamela Camassa bacia il nuovo fidanzato dopo l’addio a Bisciglia

Dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa sembrerebbe aver voltato pagina accanto all'imprenditore romano Stefano Russo. Le immagini diffuse dal settimanale di gossip mostrerebbero baci, abbracci e gesti quotidiani che parlano di una complicità già rodata. Secondo alcuni esperti di cronaca rosa, la frequentazione andrebbe avanti da tempo, tra partite di padel, weekend di relax e piccole attenzioni familiari. Sul web, intanto, c'è chi ipotizza che la rottura con l'ex conduttore di Temptation Island fosse più profonda di quanto dichiarato ufficialmente. Nuovo amore anche per Tommaso Zorzi? Ecco chi sarebbe lui

