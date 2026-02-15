Pallavolo Superlega | Grottazzolina retrocede nonostante la lotta stagione conclusa con la discesa

La squadra di pallavolo Yuasa Battery Grottazzolina ha perso la partita contro l’Itas Trentino del 15 febbraio 2026, e questo ha determinato la retrocessione in serie minore. Nonostante abbiano combattuto fino all’ultimo punto, il team non è riuscito a evitare la discesa, segnando la fine di una stagione difficile. La squadra ha dimostrato impegno, ma il risultato finale ha lasciato pochi dubbi sulla loro uscita dalla massima serie.

La Yuasa Battery Grottazzolina Retrocede: Una Battaglia Persa, un Futuro da Ricostruire. La Yuasa Battery Grottazzolina è matematicamente retrocessa dalla Superlega di pallavolo, nonostante il punto conquistato nella combattuta trasferta contro l'Itas Trentino il 15 febbraio 2026. La vittoria di Cisterna su Cuneo ha sancito la definitiva discesa della squadra marchigiana, ponendo fine a una stagione travagliata e ricca di incertezze. La sconfitta al quinto set contro Trento, arrivata dopo oltre due ore di gioco, ha rappresentato l'ultimo atto di una sfida che ha visto la Yuasa esprimere un'ottima prestazione, ma non sufficiente per evitare il baratro.