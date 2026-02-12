Trieste ospiterà la Supercoppa di pallavolo con le stelle della SuperLega

Trieste si prepara a ospitare la Supercoppa di pallavolo maschile. La città si appresta a vivere due giorni di grande sport al PalaTrieste, dove sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo arriveranno le stelle della SuperLega. Anche quest’anno, il torneo promette spettacolo e grande emozione per gli appassionati.

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo al PalaTrieste. In campo quattro club d’eccellenza, qualificati grazie ai piazzamenti nella scorsa SuperLega Credem Banca Trieste si prepara a vivere uno spettacolo sportivo di due giorni con il ritorno della Del Monte Supercoppa di pallavolo maschile, in programma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo al PalaTrieste. La città giuliana, già sede di edizioni storiche della competizione, torna così a ospitare le migliori squadre italiane, pronte a contendersi il prestigioso trofeo davanti al pubblico e in diretta televisiva. L’evento, giunto alla sua 30esima edizione, vedrà in campo quattro club d’eccellenza, qualificati grazie ai piazzamenti nella scorsa SuperLega Credem Banca.🔗 Leggi su Triesteprima.it

