Pallanuoto Serie B la Ssd Unime piega la resistenza della Sc Salerno

Nella quinta giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha ottenuto una vittoria in casa sulla Sc Salerno. La partita si è conclusa con un risultato di misura, evidenziando un confronto equilibrato tra le due squadre. Un risultato importante per la squadra locale, che prosegue il proprio percorso nel campionato con determinazione e attenzione.

La Ssd Unime ha battuto di misura in casa la Sc Salerno nella 5^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. Nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria, la squadra peloritana si trova sotto nel punteggio (8-9) al termine del terzo parziale, ma, negli ultimi palpitanti minuti, ribalta la situazione grazie ai gol di D’Angelo, Vinci, Cama e del romeno Ianc, conquistando, così, tre punti pesanti per il prosieguo della stagione. Ssd Unime-Sc Salerno 12-11Ssd Unime: Caliri, Di Caro, Geloso 3, Denaro, Milano, Albarino, D’Angelo 2, Vinci 3, Ianc 1, Mazza 1, Sciabà, Cama 2, Gennaro, Costa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Pallanuoto Serie B, la Ssd Unime si arrende alla capolista Cn Salerno

Nella quarta giornata del campionato di serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha affrontato in trasferta il Circolo Nautico Salerno, perdendo con il risultato di 14 a 6. La partita ha visto i padroni di casa prevalere nel corso dell'incontro, confermando la posizione di testa in classifica. La squadra universitaria continuerà a lavorare per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare. Leggi anche: La Ssd Unime cede alla Triscelon Etna Sport, fatale l’ultimo quarto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. PALLANUOTO, SERIE B MASCHILE: SUCCESSO CONTRO VARESE OLONA (17-13). LA RARI AVANZA AL TERZO POSTO - facebook.com facebook Pallanuoto, serie B: Brescia strappa la prima vittoria fuori casa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.