Pallacanestro lecchese in lutto | addio a Fausto Chiappa

Fausto Chiappa, imprenditore e ex giocatore, è morto sabato all’età di 59 anni a causa di una grave malattia. La sua scomparsa colpisce profondamente il mondo della pallacanestro lecchese, dove ha lasciato un segno forte come presidente della Np Olginate. Chiappa aveva dedicato gran parte della sua vita alla società, contribuendo alla crescita del club negli ultimi decenni. La sua perdita lascia un vuoto tra gli appassionati e gli sportivi della zona.

Si è spento a soli 59 anni lo storico presidente della Np Olginate, società con cui ha vissuto gli anni della Serie B prima di lanciare un progetto per i giovani Il mondo dello sport e della pallacanestro lecchese è in lutto. All'età di 59 anni nella giornata di sabato si è infatti spento Fausto Chiappa, imprenditore e storico presidente della Np Olginate, società di cui era stato da giovane anche giocatore. Chiappa aveva ereditato le redini del club biancoblù da Luca Bonacina nel 2018, e lavorando in tandem con il ds Fabio Ripamonti aveva vissuto stagioni esaltanti in Serie B sotto la guida di diversi allenatori fra i quali Massimo Meneguzzo.