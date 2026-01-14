Lutto nel basket lecchese | è morto Luciano Arrigoni lo Zio aveva 56 anni

La comunità cestistica lecchese è in lutto per la scomparsa di Luciano Arrigoni, conosciuto come

Una notizia che lascia sgomenti ha colpito la comunità cestistica lecchese: è morto a soli 56 anni Luciano Arrigoni, conosciuto da tutti come "lo Zio". La scomparsa improvvisa ha scosso profondamente il mondo della pallacanestro locale, dove Arrigoni era una figura molto amata e rispettata. Per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Lutto nel mondo della musica: è scomparso il maestro pluripremiato Sandro Di Stefano: aveva 56 anni. Lutto a Frosinone e provincia

Leggi anche: Falciato in bici da un'auto in fuga, morto lo zio di Laura Pausini, Ettore: aveva 78 anni. Caccia al pirata della strada

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Basket in lutto, addio a Mabel Bocchi: la cestista azzurra aveva 72 anni - E' morta all'età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. tuttosport.com

Basket in lutto: a 72 anni è morta Mabel Bocchi, una delle più grandi cestiste italiane di sempre - All’età di 72 anni, stroncata da una grave malattia nella sua casa di San Nicola Arcella, in Calabria, morta Liliana Mabel Bocchi, una ... tuttomercatoweb.com

CRONACA - Lutto nel mondo del basket, la Pol. Lierna piange Luciano Arrigoni https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/basket-pol-lierna-in-lutto-morto-luciano-arrigoni/ facebook

Ciao a tutti, siamo una società di basket femminile giovanile di Milano e vogliamo raccontarvi una storia triste ma al tempo stesso bellissima. Immaginate un 26 Dicembre qualsiasi ed una squadra Under 16 di basket femminile che parte in pullman all’alba per x.com