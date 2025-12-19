Il mondo del basket e più in generale dello sport lecchese sono scossi da una grave perdita improvvisa: a 66 anni se ne è andato infatti coach Marco Del Nero, conosciutissimo nell'ambiente per i suoi lunghi trascorsi nelle società cestistiche del territorio.Personaggio istrionico e decisamente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Lutto nello sport lecchese: addio a Enrico Demaldè, campione di atletica e maestro di vita

Leggi anche: Lutto a Salerno: addio a Marco Centanni, storico commerciante e tifoso Granata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dal campo alle amicizie che restano: addio a coach Sergio Pesante.

Pallacanestro lecchese in lutto: addio a coach Marco Del Nero - Per quasi trent'anni ha allenato a Mandello tra prima squadra e settore giovanile, ma è stato anche al Basket Lecco ed era conosciuto ovunque per il suo c ... leccotoday.it