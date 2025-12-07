Incendio nella pizzeria al piano terra evacuato palazzo di 11 piani

Milanotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le lingue di fuoco, il fumo nero che si alza. Poi l’evacuazione spontanea e l’intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura in via delle Rose a Pieve Emanuele (hinterland Sud di Milano) nella serata di sabato 6 dicembre quando un incendio ha interessato una pizzeria al piano terra di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Gallarate, incendio in una pizzeria - Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, con tre automezzi, che hanno provveduto a domare le fiamme nell'edificio che si trova al piano terra di un condominio di quattro piani. Come scrive ilgiorno.it

incendio pizzeria piano terraForlì. Fiamme al piano terra in un condominio di via Roma - 10 in Via Roma per domare un principio d’incendio sviluppatosi nel locale caldaia al piano ... Riporta corriereromagna.it

Incendio al piano terra di una palazzina: madre e figlia si mettono in salvo, appartamento distrutto e immobile non accessibile - Ieri notte ad Appignano del Tronto si è verificato un incendio in una palazzina di tre piani. Da corriereadriatico.it

Incendio al piano terra di una palazzina in via Roma: una persona rimane ustionata. Il fabbricato dichiarato inagibile - Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, a Paluzza, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Roma 19. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Pizzeria Piano Terra