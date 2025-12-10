Campo da golf gli ultimi ritocchi Dal prossimo anno via alle gare

I lavori per il nuovo campo da golf di Cavriglia stanno procedendo rapidamente, con gli ultimi ritocchi in corso. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, che comprende la rete elettrica per i cancelli e la sicurezza del laghetto, segnando un passo importante verso l’apertura delle gare previste per il prossimo anno.

Proseguono a ritmo serrato i lavori per il nuovo campo da golf di Cavriglia. Di recente la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio tecnico municipale per la predisposizione della rete elettrica dedicata all’apertura e chiusura dei cancelli di ingresso all’area golfistica e per la messa in sicurezza del laghetto attraverso la realizzazione di una nuova recinzione. Si tratta di interventi preparatori fondamentali per l’impianto sportivo " Le Miniere ", in località Valle al Pero, destinato a diventare uno dei poli golfistici più innovativi del territorio. Nel dettaglio, l’ulteriore step prevede movimentazioni di terreno e rinterri per la posa dell’infrastruttura elettrica, l’installazione lungo il perimetro dello specchio d’acqua di una recinzione alta due metri, la rimozione della vegetazione d’intralcio e la sistemazione delle zone circostanti per una spesa stimata di 44. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campo da golf, gli ultimi ritocchi. Dal prossimo anno via alle gare

