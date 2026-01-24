Monza gli ultimi ritocchi al settore A | pronto il San Gerardo del futuro

A Monza, si concludono gli ultimi interventi nel settore A dell’Irccs San Gerardo, che si conferma come un punto di riferimento per la pediatria. Il cantiere prosegue senza disturbare le attività quotidiane, garantendo un miglioramento strutturale e funzionale. L’ospedale, ormai sempre più orientato all’assistenza infantile, si prepara a offrire servizi rinnovati e più efficienti per le future esigenze della comunità.

Monza – Il grande cantiere toglie il disturbo, mentre l’Irccs San Gerardo si conferma sempre più ospedale dei bambini. Sono terminati anche i lavori di ristrutturazione del settore A, l’ultimo in programma. L’area verrà consegnata provvisoriamente il prossimo martedì, a seguire le verifiche di completamento, poi l’allestimento di arredi e apparecchiature, per terminare i lavori a primavera inoltrata, dopo traslochi e accreditamento Ats. Si conclude così u n pacchetto di lavori da 174 milioni di eur o, avviati nel 2013. “Siamo contenti di vedere la conclusione del percorso – commenta il direttore generale dell’Irccs San Gerardo, Michele Brait – quello del San Gerardo è stato il più importante cantiere di Regione Lombardia degli ultimi anni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 3 feriti per i botti di Capodanno ancora ricoverati al San Gerardo. Un 15enne ha perso 4 ditaA distanza di otto giorni dai festeggiamenti di Capodanno, tre persone sono ancora ricoverate presso il reparto di emergenza del San Gerardo a Monza, a causa di incidenti legati all’uso di botti e armi a salve.

Come sta la 31enne accoltellata dal marito a Muggiò in Brianza e ricoverata al San Gerardo di MonzaLa donna di 31 anni, accoltellata ieri a Muggiò da Sergio Laganà, è attualmente ricoverata in Terapia Intensiva presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

