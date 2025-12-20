Una bolla d’acqua sotto il Duomo | una questione da risolvere prima del restauro

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, a una profondità stimata tra cinque e sei metri, è presente una vasta massa d’acqua. Una sorta di “bolla” sotterranea, estesa e persistente, che insiste proprio sotto uno dei luoghi simbolo della città.Non si tratta di una semplice infiltrazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Una "bolla" d’acqua sotto il Duomo: una questione da risolvere prima del restauro

