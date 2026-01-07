Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del Tiepolo

Domenica 11 gennaio, partecipa a una visita guidata al Duomo di Santa Tecla ad Este. Costruito dall’architetto Antonio Gaspari, rappresenta un esempio significativo dell’architettura e dell’arte del Settecento veneto. Scopri con noi i dettagli storici, artistici e architettonici di questo importante monumento, e ammira la Pala del Tiepolo, testimonianza della grande tradizione pittorica locale.

Domenica 11 gennaio venite con noi alla scoperta del Duomo di Santa Tecla ad Este! Costruito dall'architetto veneziano Antonio Gaspari, questo edificio può essere considerato una testimonianza importante dell'architettura e dell'arte del Settecento veneto. Accompagnati da una storica dell'arte.

