Pagelle Juve Inter Primavera | Pugno col cuore Huli una certezza Durmisi decisivo- VOTI

Le pagelle di Juve-Inter Primavera analizzano le prestazioni dei giovani protagonisti della 20ª giornata del campionato 202526. In questa partita, si evidenziano alcuni elementi chiave come l'impegno del team e le prestazioni individuali di giocatori come Huli e Durmisi. Di seguito, i voti e i giudizi dettagliati sui protagonisti, per un quadro chiaro e obiettivo delle loro performance sul campo.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juve Inter Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. Pagelle Juve Primavera Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526 Huli 7- Tiene in ballo i suoi in almeno 3 occasioni, si mostra una volta ancora una delle più piacevoli soprese di questa Juve Primavera. Miracoloso su Della Mora, il portiere del futuro è già in casa. Van Aarle 5,5 – Dopo la disfatta con la Fiorentina si riprende e sfoggia una prestazione generosa, grosso passo in avanti pur senza strafare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Inter Primavera: Pugno col cuore, Huli una certezza, Durmisi decisivo- VOTI Leggi anche: Pagelle Atalanta Juve Primavera: Durmisi non perdona in area, Huli di un altro livello, Merola ispira VOTI Leggi anche: Pagelle Juve Parma Primavera: il solito (gigante) Huli, Grelaud effervescente ma delude tutto l’attacco VOTI La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Inter-Lecce 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Juve-Cremo: i voti dei grigiorossi; Il Torino elimina la Roma dalla Coppa Italia, ma che gioia per il baby Antonio Arena: le pagelle del 2-3; Under 17 Serie A-B – Risultati 14° giornata e classifiche aggiornate. Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... msn.com

Pagina 3 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... tuttosport.com

Diretta Juventus Inter Primavera/ Streaming video tv: derby d’Italia anche qui! (oggi 17 gennaio 2026) - Diretta Juventus Inter Primavera streaming video tv: è derby d'Italia anche nel principale campionato Under 20, a oggi molto meglio i nerazzurri. ilsussidiario.net

La Juve non vince più: pari nel derby, le pagelle del match - facebook.com facebook

Il nostro commento alle pagelle di #JuveCremonese Abbiamo dato i nostri voti - VIDEO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.