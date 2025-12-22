di Marco Baridon Pagelle Atalanta Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. Pagelle Atalanta Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526 Huli 7.5 – Di un altro livello. Para il rigore a Baldo nel finale e si rende protagonista di un paio di interventi decisivi nel corso del match. Rizzo 6.5 – Bravo a portare su l’azione. È il costruttore di gioco dalle retrovie, gli avversari son costretti a fermarlo con le cattive. Verde 7 – Salva un gol già fatto nel primo tempo, opponendosi sulla linea a Galafassi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Atalanta Juve Primavera: Durmisi non perdona in area, Huli di un altro livello, Merola ispira VOTI

Leggi anche: Atalanta Juve Primavera 0-2 LIVE: Durmisi fa doppietta, Huli para il rigore di Baldo

Leggi anche: Pagelle Monza Juve Primavera: Huli si conferma un bel portiere, Finocchiaro indispensabile, molto bene Tiozzo – VOTI

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Under 17 Serie A-B – Risultati 13° giornata e classifiche aggiornate; Primavera 1, Juventus-Cesena: cronaca, formazioni e tabellino; Pagelle Verona Juve Primavera | TOP e FLOP al termine della prima frazione; Primavera, le pagelle: Zanchi è l'ultimo ad arrendersi, Pedretti giornata no. Davanti troppa polvere bagnata.

Primavera, Atalanta-Napoli 0-1: gli azzurrini vincono ancora - L'ultima volta in cui la porta non è rimasta inviolata è la trasferta sul campo dell'Inter, persa 3- ilmattino.it

Le pagelle di Napoli-Atalanta 3-1, i top e i flop del match del Maradona - La partita del Maradona tra Napoli e Atalanta si è conclusa sul risultato di 3- ilmattino.it

Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati - Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2025/26 della formazione nerazzurra allenata da Carbone ... msn.com