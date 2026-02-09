Questa sera all’Olimpico, la Roma batte 2-0 il Cagliari con Malen che mette in mostra tutto il suo talento. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando lo svizzero ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato. Kilicsoy, invece, è stato praticamente invisibile in tutta la gara. I tifosi sono usciti dallo stadio soddisfatti, soprattutto per la buona prestazione di Malen. La vittoria porta i giallorossi a tre punti dalla zona europea, mentre i sardi continuano a lottare per rimanere in A.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Giallorossi padroni del campo e vittoriosi grazie alla doppietta del centravanti La Roma batte il Cagliari 2-0 grazie ad una splendida doppietta di Malen. L’ex attaccante dell’Aston Villa è imprendibile per la difesa avversaria: apre le marcature con un cucchiaio (ammirato da Francesco Totti in tribuna) nel primo tempo e raddoppia nella ripresa con un guizzo da centravanti puro. – calciomercato.it – Ansa Foto Con questo successo i giallorossi agganciano la Juventus al quarto posto in classifica, a meno tre dal Napoli, che affronterà al Maradona nel prossimo turno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Roma-Cagliari 2-0: Malen regala spettacolo, Kilicsoy un fantasma

Nel confronto della 21ª giornata di Serie A tra Torino e Roma, il risultato di 0-2 riflette le prestazioni decisive di Dybala e Malen, protagonisti della vittoria giallorossa.

