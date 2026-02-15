Padre e collega il ricordo di Fabio | Lavorare con te è stato un onore essere tuo figlio un privilegio

Fabio, padre e collega, è morto per una malattia improvvisa che lo ha colpito senza preavviso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra amici e colleghi, che ricordano il suo sorriso e la dedizione sul posto di lavoro. Un suo collega racconta di aver condiviso con lui progetti difficili e momenti di allegria, proprio prima della notizia che ha cambiato tutto. La famiglia di Fabio si trova ora ad affrontare il dolore, cercando di trovare conforto tra ricordi e parole di affetto.

Tempo di lettura: 3 minuti Il silenzio utile per metabolizzare un dolore che difficilmente passerà, la perdita di un padre rientra in quei fatti di vita che purtroppo appartengono alla natura umana. Una sensazione di amaro e tristezza che difficilmente passa anche se i ricordi possono alleviare il peso. E di ricordi ce ne sono tanti se quell’uomo che ha salutato non è stato solo un padre, ma anche un allenatore e maestro per insegnare tutti i segreti del lavoro tramandando il marchio. Dopo un periodo di silenzio, Fabio Feliciello affida ai social il suo messaggio d’amore nei confronti di Peppe, fotografo storico e persona conosciuta e benvoluta da tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Padre e collega, il ricordo di Fabio: “Lavorare con te è stato un onore, essere tuo figlio un privilegio” Grave lutto per Piero Pelù, morto il padre. "Sempre orgoglioso di essere tuo figlio" Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, morto a 98 anni a poche settimane dal centesimo compleanno. Lutto per Piero Pelù, è morto il padre Giovanni: «Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio» Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, scomparso all’età di 98 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: E’ morto il padre del collega Paolo Tamburello; Bari: a processo padre e figlio accusati di aver trascinato il cane Rambo con l'auto - LAV; Padre e matrigna condannati per maltrattamenti sui due figli; Gigi: È stato terribile dire ai miei figli che mio padre non c'era più. Rimpianti sul lavoro? Il no a Step. Garlasco, indagato per corruzione il padre di Andrea SempioGiuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato ... avvenire.it Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto mentre vegliavamo la salma di Falcone nella camera ardente allestita all'interno del Palazzo di Giustizia. Non potrò mai dimenticare che quel giorno piangevo la scomparsa di un collega ed amico fra facebook