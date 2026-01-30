Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, morto a 98 anni a poche settimane dal centesimo compleanno. Il cantante ha condiviso un messaggio di affetto sui social, ricordando con orgoglio il legame durato una vita. Grande dolore per la famiglia e i fan, che seguono con rispetto il suo momento di lutto.

Grave lutto per il cantante Piero Pelù che, proprio nella giornata di oggi, ha dovuto dire addio per sempre al padre Giovanni, che si è spento all'età di 98 anni, a un passo dal compiere cento anni. Con un passato di successo da medico radiologo, l'uomo era stato un punto di riferimento per il figlio, cantante e leader della band Litfiba. Piero Pelù ha voluto dirgli addio anche pubblicamente, condividendo sul suo account Instagram da più di 250 mila followers, un'immagine che lo ritrae al fianco del padre, in una bella giornata di sole, mentre entrambi sono immortalati con un sorriso tranquillo e sereno e gli occhi di Giovanni sembrano pieni di orgoglio mentre guardano il figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grave lutto per Piero Pelù, morto il padre. "Sempre orgoglioso di essere tuo figlio"

Approfondimenti su Piero Pelù

Giovanni, il padre del noto musicista Piero Pelù, è morto.

È morto Giovanni Pelù, padre di Piero Pelù, all’età di 98 anni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Piero Pelù

Argomenti discussi: Addio a Pierandrea Cicconetti, una vita per la farmacia e la professione farmaceutica; Savona, domenica messa di trigesimo per don Piero Giacosa - Diocesi di Savona; Giornalismo umbro in lutto, è morto Luigi Palazzoni; Piazza saluta Piero Lobera, socio fondatore e primo presidente dell’Asp.

Piero Pelù, morto il papà Giovanni: aveva 98 anni, era malato di Alzheimer. «Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio»Grave lutto per Piero Pelù. L'ex cantante dei Litfiba ha perso il padre Giovanni, scomparso a 98 anni dopo una lunga convivenza con l’Alzheimer. Una vita lontana ... ilmattino.it

Grave lutto per Piero PelùMentre la notizia di Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026 fa gioire i fan, un noto volto del Festival vive un grave lutto. Piero Pelù, storico protagonista della musica italiana, ha annunciato ... donnaglamour.it

Piero Pelù - facebook.com facebook

Piero Pelù e la moglie direttrice d'orchestra Gianna Fratta si separano: “Massimo rispetto reciproco” x.com