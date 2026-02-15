Ottima Tema | con Casoria arriva una vittoria conquistata con le unghie e con i denti
La Tema Sinergie, guidata da Casoria, ha ottenuto una vittoria difficile contro una squadra avversaria che giocava aggressivamente, spesso ricorrendo a comportamenti duri. La partita si è accesa fin dall’inizio, con molti scontri e poco spazio per il gioco spettacolare. Casoria ha lavorato sodo, mantenendo la concentrazione e combattendo con tutte le forze per portare a casa il risultato. Alla fine, il successo è arrivato grazie alla tenacia dei giocatori e a una difesa compatta, nonostante le tensioni sul campo.
Sono tanti i segnali positivi arrivati dalla serata, ma la concentrazione è già rivolta a Jesi, perché mercoledì si ritorna in campo, ancora al PalaCattani Non è semplice vincere le 'partite sporche' dove l'agonismo è superiore allo spettacolo in campo e la Tema Sinergie ha confermato di saperlo fare molto bene. Con Casoria arriva una vittoria conquistata con le unghie e con i denti al termine di un match vibrante per quaranta minuti, con il punteggio finale di 66-61 che lo fotografa al meglio. I Raggisolaris non si sono mai risparmiati sotto canestro, conquistando 11 rimbalzi con Di Pizzo e 10 con Van Ounsem (autore anche di 11 punti), sfoderando l'ennesima ottima prestazione offensiva di Vettori, che ha segnato 24 punti.
