Sampdoria Gregucci in conferenza | Noi siamo ancora giù e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti contro tutti
Sampdoria, il tecnico Gregucci parla in conferenza: «Noi siamo ancora giù e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti» Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa nel post?gara della sfida contro il Padova, valida per la 17ª giornata della Serie B 2025?2026. Le parole: PADOVA-SAMPDORIA ED EVOLUZIONI NEL GIOCO – «Tutte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Gregucci: «Il ritiro serve per stare insieme e per risolvere le cose! Siamo in Serie B e dobbiamo lottare»
Leggi anche: Sampdoria, parla Gregucci: «Dobbiamo guadagnarci l’aria e il profumo della vittoria con le prestazioni. Su Pafundi dico questo»
Gregucci: Samp, amaro in bocca. Dobbiamo essere più pericolosi; Sampdoria, Gregucci: “Il Palermo? Non ci sono sfide impossibili. Possiamo farcela”; Sampdoria, Gregucci: Il Palermo? Non ci sono sfide impossibili. Possiamo farcela; Serie B. Sampdoria di scena a Palermo, Gregucci: Palermo banco di prova, servirà una gara seria.
Gregucci su Barak: «E’ pronto a fare la sua prestazione! In Serie B fa la differenza chi subentra» - Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, oggi in conferenza stampa ha parlato del trequartista Antonin Barak Angelo Gregucci ha presentato la sfida valida per la 17a giornata del campionato di Ser ... sampnews24.com
Conferenza stampa Gregucci: «Padova squadra solida, dovremo fare una gara importante. Ecco come stanno Cuni e Pedrola» - Conferenza stampa Gregucci: l’allenatore della Sampdoria interviene in vista della partita contro il Padova. sampnews24.com
Sampdoria, Gregucci: “A Padova per lottare con le unghie e con i denti” - Il tecnico blucerchiato introduce la sfida di domani all’Euganeo: “Per rimpinguare la nostra classifica dobbiamo necessariamente avere più qualità negli ... ilsecoloxix.it
Verso #PadovaSampdoria, #Ayroldi torna all' #Euganeo: #Foti e #Gregucci contro le statistiche #padovasampdoria #sampdoria #samp #padova #serieb #seriebkt - facebook.com facebook
#Sampdoria Le parole di Gregucci x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.