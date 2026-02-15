Otello a Montegiorgio | Dacia Maraini riscrive Shakespeare focus su violenza di genere e fragilità femminile

Dacia Maraini ha deciso di riscrivere “Otello” per mettere in luce la violenza di genere e la vulnerabilità delle donne. La scrittrice, che vive nelle Marche, ha scelto di adattare il classico di Shakespeare per parlare di problemi attuali. L’appuntamento è lunedì 16 febbraio alle 21:00 al Teatro Alaleona di Montegiorgio, dove si terrà una rappresentazione originale di questa rilettura.