Otello a Montegiorgio | Dacia Maraini riscrive Shakespeare focus su violenza di genere e fragilità femminile
Dacia Maraini ha deciso di riscrivere “Otello” per mettere in luce la violenza di genere e la vulnerabilità delle donne. La scrittrice, che vive nelle Marche, ha scelto di adattare il classico di Shakespeare per parlare di problemi attuali. L’appuntamento è lunedì 16 febbraio alle 21:00 al Teatro Alaleona di Montegiorgio, dove si terrà una rappresentazione originale di questa rilettura.
'Otello' al Teatro Alaleona: Una Rilettura Contemporanea sulla Violenza di Genere. Montegiorgio, nelle Marche, ospiterà lunedì 16 febbraio alle 21:00 una nuova interpretazione della tragedia shakespeariana 'Otello', in esclusiva regionale. Lo spettacolo, con Giacomo Giorgio nel ruolo del protagonista e Giorgio Pasotti, anche regista, in quello di Iago, promette di sollevare un dibattito urgente sulla violenza di genere, attualizzando un classico intramontabile. L'evento rappresenta un ritorno significativo per la prosa al Teatro Domenico Alaleona, un punto di riferimento culturale per la comunità locale.
