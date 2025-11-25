Terni incontro ‘Fragili e Forti | contro la violenza di genere’ | focus su dipendenze e bullismo al Casagrande Cesi

Un momento formativo incentrato sulle tematiche della violenza di genere e dipendenze, è stato organizzato nel corso della mattinata di martedì 25 novembre presso l’istituto Casagrande Cesi. A promuovere l’incontro denominato ‘Fragili e Forti: contro la violenza di genere’ i Lions Club San Gemini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it