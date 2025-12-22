Carabinieri il bilancio 2025 | Focus su giovani armati e violenza di genere
In un anno arrestati oltre 3mila persone e 21 latitanti, smantellati clan di molti quartieri napoletani e della provincia; il generale Storniolo: "Colpire le mafie per restituire libertà ai cittadini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Festival Cu-arti fra libri e incontri. Focus sulla violenza di genere: "Dobbiamo preparare i giovani"
Leggi anche: Valditara su ddl consenso informato obbligatorio nelle scuole: “La violenza non si ferma con fluidità di genere”
Lonate, è tempo di bilancio: 10milioni per il 2026. Focus su centro sportivo e viabilità; Pantigliate approva il bilancio comunale: focus su scuole, sicurezza e comunità; In prefettura, auguri e bilanci. Focus su caporalato e sicurezza; Carabinieri Nuoro – bilancio 2025: «Un servizio al cittadino, non solo una forza di controllo».
Questura Terni, bilancio 2025: «Oltre 1.300 manifestazioni senza tensioni. Focus su furti e droga» - A presentarlo lunedì mattina il questore Michele Abenante, arrivato nella sede di via Antiochia lo scorso ... umbria24.it
CASERTA - Controlli a tappeto, identificate 110 persone IL BILANCIO dell’operazione - 10:08:57 Serata di controlli quella di ieri, 16 dicembre 2025, nel territorio di competenza della Compagnia dei Carabinieri di Caserta, dove è scattato un servizio coordinato a largo raggio finalizzat ... casertafocus.net
Reati in calo nel 2025, il bilancio del comandante provinciale dei carabinieri https://ebx.sh/c7ek8p - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.