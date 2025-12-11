Tre reparti dell’ospedale tra le eccellenze nazionali

Tre reparti dell’ospedale di Urbino si distinguono a livello nazionale, posizionandosi tra le eccellenze riconosciute da Agenas. Il rapporto evidenzia come Ortopedia, Cardiologia e Ginecologia siano ai vertici per qualità e sicurezza delle cure offerte, sottolineando il livello di eccellenza raggiunto dalla struttura sanitaria locale.

Tre reparti dell’ospedale di Urbino tra le eccellenze nazionali. Lo certifica Agenas nel rapporto nazionale pubblicato l’altro ieri, evidenziando come Ortopedia, Cardiologia e Ginecologia siano ai vertici per qualità e sicurezza delle cure. I dati diffusi martedì dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali posizionano il Santa Maria della Misericordia tra le eccellenze delle Marche e non solo, evidenziando una significativa inversione di tendenza e un miglioramento continuo rispetto agli anni precedenti. Nel dettaglio, il reparto di Ortopedia diretto da Paolo Pirchio è tra le 126 migliori strutture in Italia per patologie muscolo-scheletriche, raggiungendo il massimo livello di eccellenza in cinque indici su sei monitorati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it